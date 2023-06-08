Milli Yol Partisi yerel seçimler için hazırlık çalışmalarına başladı.

MYP Kırşehir kurucu il başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Şevket Göçmen, belediye seçimleri için hazırlık çalışmalarına başladıklarını ve Milli Yol Partisinin en doğru adaylara sahip olacağını söyledi.

Göçmen, "Belediye seçimleri için tüm il ve ilçelerimizde tam kadro hazırlanıyoruz. MYP, seçime girme hakkı alabilmek için 8 ay gibi kısa bir sürede teşkilatlanmasını yaptı. Siyasî kararlarımız da daha çalışkan ve özveri ile milletimizle daha çok kucaklaşacağız" dedi.

Milletin en büyük evinin kendi olduğunu aktaran Göçmen, "Artık bu milletin siyaset dışı kendinden olan büyük bir evi var. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayallerini hayata geçirerek millete kurtuluş reçetesi uzatan Milli Yol Partisi kadrolarıdır. Bu yüzdendir ki yerel seçimler hem milletimiz hem de geleceğimiz için büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.