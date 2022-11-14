Yolculuklarının yaklaşık 30 gün sürdüğünü aktaran göçerler, havaların soğuduğu için dönüş yolculuğuna başladıklarını ifade etti.

Batman’ın Hasankeyf ilçesinden geçip Mardin’e giden göçerler, Doğu Anadolu yaylalarının iklim yapısının süt ve süt ürünlerine önemli katkı sağladığını belirtti.

Bazen karayolunu, bazen de arazi ve dağlık alanlardan geçerken çoğu zorluklarla karşı karşıya gelen göçerler, hayvanlarına verimli otlaklar bulmak için yılın farklı dönemlerinde göç etmek durumunda kalıyor. Batman’da Hasankeyf karayolu güzergahını kullanarak buradan Mardin’in Nusaybin ilçesi yaylalarına giden göçerlerin zorlu kış yolculuğu sürüyor.

Ispartalı küçük yazar çıkardığı kitapla yaşıtlarına örnek oluyor

Ispartalı küçük yazar çıkardığı kitapla yaşıtlarına örnek oluyor

Havaların soğumasıyla beraber Van, Bitlis gibi illerden gelerek Batman-Hasankeyf karayolu üzerinden Mardin’in Nusaybin ilçesi yaylalarına giden göçerlerin zorlu kış yolculuğu başladı.

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