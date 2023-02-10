Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Adıyaman’da çöken Göçer Apartmanı’nda 104. saatte Vesile ve Eyüp Ak çiftine ulaşıldı. Eyüp Ak enkaz altından çıkarılırken, Vesile Ak’ın çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde Adıyaman’da çöken Göçer Apartmanı’nda 104. saatte Vesile ve Eyüp Ak çiftine ulaşıldı. Eyüp Ak enkaz altından çıkarılırken, Vesile Ak’ın çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

10 şehrin etkilendiği iki büyük depremde Adıyaman’daki Göçer Apartmanı da yıkıldı. Enkaz altında yaralılar bulunduğu ihbarı üzerine ses dinlemesi yapıldı. Eyüp Ak’ın (60) enkaz altında sağ olduğu belirlenince zamanla yarış başladı. Jandarma arama, AFAD ile sivil arama kurtarma ekiplerinin enkaz altında hummalı çalışması neticesi Eyüp Ak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. UMKE ekipleri, termal battaniyeye sardıkları Ak’ı kurtarma ekiplerinin yardımıyla ambulansa ve daha sonra hastaneye sevk ettiler. Eyüp Ak’ın eşi Vesile Ak ile torunu Nihan Ak’ın da enkaz altında olduğu, ayrıca enkaz altında Okan Akoğlu adlı bir kişinin daha olduğu öğrenildi. Vesile Ak’ın çıkarılması için enkaz üstündeki görevlilerin bir kısmı indirilerek, sürekli ses dinlemesi yapılıyor.