Akdeniz Koruma Derneği’nin ekosistem restorasyonu çalışmalarından ‘Yeni Balıklar Programı’ çerçevesinde Fethiye Göcek’te denizlerin yenebilir yeni balık türlerine yönelik tadım etkinliği düzenlendi. Tadıma kamu kurumundan yetkililer ve bölge sakinleri katıldı.

Göcek’te yer alan günü bilirlik tur teknesi düzenlenen tadım etkinliği, Fethiye-Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kalan balıkçılığa kapalı alanların ziyaret edilmesiyle başladı. Bölgede AKD tarafından yürütülen çalışmalara dair saha yöneticisi Erol Güren bilgi verdi. AKD’nin bölgedeki balıkçılığa kapalı alanlarda gerçekleştirdiği Deniz Koruyuculuğu Sistemi çerçevesinde kullanılan koruma botu da katılımcılara denizden eşlik etti.

Tadım etkinliğinde misafirlere yeni balık türlerinden Aslan Balığı ikram edildi. Tadım esnasında Akdeniz Koruma Derneği Doğa Koruma Yöneticisi Funda Kök istilacı ve yabancı türlerin kıyılarımıza geliş hikâyesini, denizlerde yaşanan değişimi ve giderek tropikalleşen Akdeniz’i bekleyen tehditlerden bahsetti. Ayrıca AKD’nin istilacı türlerden yenebilir olanların sofralara kazandırılmasına yönelik geliştirdikleri Yeni Balıklar Programı hakkında bilgiler verdi.

Akdeniz Koruma Derneği, 2015 yılından bu yana istilacı olarak da adlandırılan yeni balık türlerinin izlenmesi için çalışıyor. Yenebilir balıkların sofralara dahil olması için Türkiye’nin farklı yerlerinden gönüllü şeflerle birlikte hareket ediyor ve Aslan Balığı başta olmak üzere yenebilir türler, birbirinden farklı tariflerle İstanbul, İzmir, Ankara, Bodrum, Akyaka, Göcek ve Kaş’ta bulunan restoran menülerinde yer alıyor. Akdeniz Koruma Derneği tarafından düzenlenen tadım etkinlikleriyle bu yeni lezzetler insanlarla buluşuyor. AKD aynı zamanda yeni balık türlerinin dağılım hızı ve popülasyonu hakkında bilgi edinmek için üniversitelerle iş birliği kurarak stok analizi ve aslan balığının beslenme davranışını belirlemek için çalışıyor. Akdeniz ekosistemine ait türlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için yeni balık türleri hakkında farkındalık oluşturuyor.

Akdeniz Koruma Derneği’nin ekosistem restorasyonu çalışmaları arasında yer alan Yeni Balıklar Programı çerçevesinde 2023 yılında hem küçük ölçekli balıklar, şefler, restoranlar ve işletme sahipleri, hem de tüketicilere yönelik tanıtıcı ve tadım etkinlikleri gerçekleştirildi. 2023 yılında gerçekleştirilen tadım etkinliklerinde yaklaşık bin kişinin bu balıkların tadına bakması sağlandı.