Ak Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever , Dünya Türkmenler Birliği’nin Adana’da Hoca Ahmet Yesevi Otağı’nda gerçekleştirmiş olduğu istişare toplantısına katıldı.

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen ve Yönetim Kurulu arkadaşları tarafından karşılanan Sever , haziruna '' Yaylaların Şahinleri kentler sessiz çoğunluğu Yörük Türkmenlerin ve Türk Dünyasının yetiştirmiş olduğu önemli siyasetçi , bürokrat dava ve gönül adamı Yörük Türkmenlere hizmetleri ile gün görmüş devran sürmüş ak sakallı Yörük Türkmen beylerinin , ak saçlı elleri kınalı ağzı dualı Yötük Türkmen analarının hayır dualarını alarak kendisine Torosların Goca Yörüğü ünvanını layık gördükleri Ak Parti MKYK üyesi önceki dönemler Ekonomi Bakan Yardımcısı Yörük Türkmen Beyimiz Mustafa Sever aramızda '' denilerek takdim edildi.

Ak Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever burada yaptığı konuşmada , Ak Parti genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleri ile 7 Ekim 2023 tarihinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmiştim.

Bu 1 yıllık süre boyunca başta Mersinimizin Anamur'undan Çamlıyaylasına kadar Tüm ilçelerimizi karış karış gezerek , Torosların Yörüklerine hizmet etmek için çalıştım , onların dertleri ile dertlendim , çözümler aradım.Bu vatanın birlik ve beraberliğinin , devletimizin bekasının teminatı olan Yörüklerimizin hayatlarını kolaylaştıracak bir çok projenin hayata geçirilmesine , bir çoğunun da gündeme alınarak çalışmalarına başlanmasına vesile oldum.Mersin , Akdeniz ve Ege bölgesindeki tüm yörük hemşehrilerime ulaşamaya ve onlarla kurulan gönül bağlarını güçlendirmeye çalıştım.Bir parçası olmaktan her zaman onur duyduğum Yörük hemşehrilerimle bundan sonrada her fırsatta birlikte olmaya onların sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edeceğim.Bu güzel sohbet programını hazırlayan , bizleri ağırlayan başta İsmail Başkan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum , Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin '' dedi.

Dünya Türkmenler Birliği Genel Başkanı İsmail Demirdüzen Yesevi Sohbetlerinin sonunda yaptığı konuşmada , '' Yörük Türkmenlere ve Toroslarda yaşamlarını sürdüren kardeşlerimize olan hizmetleri ile Cumhur İttifakının ülkemize yapmış olduğu projeler ile devam eden projeler ile ekonominin ve insanlarımızın refahı için alınan tedbirler hakkında bilgilendirme yaparak , bizi adeta Ahmet Yesevi’nin kerametinlerine şahit olur gibi olduk ; bizleri Toroslardan alıp Tanrı Dağlarına götürüp Alatavda bir kazak çadırında sohbet ettik '' dedi.

Editör: Aytur Gezer