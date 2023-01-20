Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Aşkale Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış misafirleri makamında ağırlayarak bir süre sohbet etti.

Özcan her iki merkezle ilgili heyete bilgi verdi.

Ziyarette Erzurum İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan, Aşkale Geri Gönderme Merkez Müdürleri Cihangir Demir ve Hakan Kaya hazır bulundu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı heyeti Erzurum İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezlerini ziyaret etti.

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