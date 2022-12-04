Karabük’ü mesken tutan ve göç etmeyen leylek çifti tatlı su balıkları ve yeşil buldukları alanda otlanarak besliyor.

Karabük’ü mesken tutan ve göç etmeyen leylek çifti tatlı su balıkları ve yeşil buldukları alanda otlanarak besliyor.

Baharın gelişiyle birlikte kente gelen ve sonbaharda sıcak ülkelere göç etmeyen leylek çifti Karabük’te Araç Çayı kenarını mesken tuttu. KARDEMİR fabrikanın yeşil alanında gezen leylekler, araç çayında tatlı su balığı ile besleniyor. Kış ayının gelmesi ve havaların soğumaya başlaması ile birlikte kenti terk etmeyen leylek çiftini gören vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.