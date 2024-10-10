Türkiye’de kışın yaklaşmasıyla birlikte sıcak ülkelere göç eden turnalar diğer illere göre daha sıcak olan Adana’da sulak alanlarda mola verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’de nesli tehlike altında bulunan turnalar için 2013 yılında “Turna Eylem Planı” hazırlandı. Bu çerçevede turna popülasyonları GPS vericili cihazlar ile izlenmeye başlandı. Bu süreç içerisinde gerçekleştirilen halkalama ve verici takma çalışmaları çerçevesinde turna halkalama ekibi tarafından Bolu, Samsun, Tokat, Giresun, Sivas, Erzincan, Erzurum, Muş, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan illerinde arazi çalışmaları gerçekleştirildi. 10 yılda 154 turna halkalanırken 54 bireye verici takıldı. İzlemeye konu turna verilerinin analizi neticesinde; üreme alanlarını en fazla barındıran Sivas’ta, Ekşisu Sazlıklarındaki turnaların kışı geçirmek üzere Adana’da yer alan ve aynı zamanda RAMSAR statüsü bulunan Yumurtalık Lagünü Milli Parkı ve Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme sahalarına ulaştı. Turnaların buradan Avrupa’da kuluçkaya yatmak üzere Fransa, İber Yarımadası ve Kuzey ve Doğu Afrika’da geçirdiği öğrenildi. Afrika’da kışlayan turnaların önemli bir kısmı kışlama alanlarına Anadolu üzerinden geçiş yaptığı belirlendi.