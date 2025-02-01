Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde şehir mezarlığı için yürüttüğü çalışmalarına hızla devam ediyor. Göbü Mahallesinde yer alacak şehir mezarlığı ilçenin uzun yıllar mezar ihtiyacını karşılayacak.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye ilçesinde şehir mezarlığı için yürüttüğü çalışmalarına hızla devam ediyor. Göbü Mahallesinde yer alacak şehir mezarlığı ilçenin uzun yıllar mezar ihtiyacını karşılayacak.

Ünye ilçesinde mevcut mezarlıkların dolmaya başlamasıyla birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi gelen talepler üzerine Ünye Göbü Mahallesinde bulunan 31 bin 930 metrekarelik alanı Ünye Şehir Mezarlığı yapmak için kolları sıvadı. Kısa süre önce başlanan çalışmalarda mesafe kat eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesine Bağlı Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında alanda, 3 bin 500 adet mezar defin alanı, 350 metre araç yolu, 1700 metre yürüyüş yolu, 50 araçlık otopark, 1 adet mescit, 1 adet şadırvan, 1 adet musalla, 5 adet çeşme, görevli personel hizmet binası, 250 metrekare aktif yeşil alan, oturma grupları, kamelyalar ve aydınlatma çalışmaları ile birlikte ağaçlandırma çalışmaları yer alacak.