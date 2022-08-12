Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Göbel Termal Tesislerinde bulunan kayalıklar dağcıların gözde mekanlarından oldu.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Göbel Termal Tesislerinde bulunan kayalıklar dağcıların gözde mekanlarından oldu.

Göbel Termal Tesislerinin uç kısmında yer alan zirve kayalıklarından hafta sonunda dağcılar tarafından yaklaşık 50 metrelik bir iniş yapıldı. İnişi Bursa Kanyon ekibi ile Tavşanlılı dağcı Zafer Kahraman gerçekleştirdi.

Tavşanlılı dağcı Zafer Kahraman ve arkadaşları kayalık parkurunun civar bölgede emsali olmadığını ve mekanın tanıtılması halinde dağcılığa gönül vermiş ve dağ sporları ile uğraşan bütün sporcuların bundan sonra da uğrak yeri haline geleceğini söyledi.