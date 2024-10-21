Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Goalball Kadınlar 1. Lig 2. Devre Müsabakaları Nevşehir’de başladı.

21-25 Ekim tarihleri arasında Nevşehir Damat İbrahim Paşa Spor Salonunda düzenlenecek müsabakalara, Goalball Kadın Milli Takımı ile ülkeyi Paris 2024 Olimpiyatlarında başarıyla temsil ederek olimpiyat şampiyonu olan milli sporcuların da aralarında bulunduğu toplamda 70’e yakın sporcu katılıyor.

Goalball Kadınlar 1.Lig 2. Devre Müsabakalarına: Palandöken Eng. Spor Klb., Yenimahalle Belediyesi GESK, Yukatel Denizli Gesk, Akçakoyunlu İdman Yurdu SK, Anka GESK, Denizli GESK Okulu, Ankara Anadolu ESK, Yakutiye ESK, Manisa GESK, Oniki Şubat GESK takımları katılıyor.

Toplamda 10 takımın katıldığı müsabakalar 25 Ekim tarihine kadar devam edecek.