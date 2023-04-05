Turkcell’in yeni mezun işe alım programı ‘GNÇYTNK 2023’ün başvuruları başladı. Bu yıl sekizincisi düzenlenen program sayesinde gençler, Turkcell Akademi tarafından hazırlanan gelişim rehberliği ile kariyerlerine başlangıç yaparken, tam zamanlı çalışma şansı da yakalıyor. Adaylar başvurularını 23 Nisan’a kadar şirketin kariyer sayfasından yapabilecek.

Turkcell’in gençlere tam zamanlı çalışma fırsatı sunduğu inovatif yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK’te yeni dönem başvuruları başladı. Bu yıl sekizincisi düzenlenecek programda gençleri uçtan uca deneyimleyecekleri bir süreç bekliyor. Başvuru aşamasında adaylar; online olarak deneyimleyecekleri mobil oyun, genel yetenek değerlendirmesi, İngilizce, grup vaka çalışmaları ve panel mülakatları gibi farklı aşamalardan geçecek. GNÇYTNK adayları, eğlenirken öğrenmelerini de amaçlayan süreçte Turkcell Akademi eğitimleriyle de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bir deneyim yaşayacak. Adaylar, şirketin liderleri ile bir araya gelerek sektörü ve gelecek trendlerini tartışacak. Süreç boyunca adaylar kişisel gelişimden teknolojiye, iş hayatına hazırlıktan motivasyona kadar farklı alanlarda kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Tüm aşamaları tamamlayan adaylar arasından seçilecek olan GNÇYTNK’ler Turkcell’de tam zamanlı bir işe sahip olma şansını yakalayacak ve Turkcell Akademi tarafından hazırlanan dinamik bir oryantasyon programına da dahil olma fırsatı elde edecek.

“Geleceğe yön verecekler”

Turkcell’in Türkiye’nin en kapsamlı işe alım programını yürüttüğünü belirten Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Çakmak, “Bugüne kadar gençler arasında büyük ilgiyle karşılanan GNÇYTNK programımızla; teknolojinin geleceğine yön verecek, hayallerinin peşinden koşacak genç yetenekleri şirket bünyesine katmayı, sunduğumuz eğitim ve gelişim imkânlarıyla onların kariyer yolculuklarında yanlarında olmayı hedefliyoruz. Şirket olarak GNÇYTNK programımızla sadece teknolojinin geleceğine değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceği olan gençlerimize de yatırım yapıyoruz. Gençler, çevik ve esnek çalışma prensipleriyle sürekli gelişmeyi mümkün kılan bir çalışma ortamında sınırlarını aşıyor. GNÇYTNK sadece Turkcell’e değil, Türkiye’nin genç istihdamına da önemli katkı sağlıyor. Gelenekselleşen GNÇYTNK programımızla bugüne kadar binin üzerine genci istihdam ettik. Şirket olarak ülkemizin gücüne ve geleceğine inanıyoruz” dedi.

Son başvuru tarihi 23 Nisan

Programa; 1995 yılı ve sonrasında doğan lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi, yeni mezun veya en fazla 1 yıl tecrübeli adaylar kariyerim.turkcell.com.tr/genc-yetenek sayfasından başvurabilecek. Programın son başvuru tarihi ise 23 Nisan 2023.