Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Trabzonspor Kulübü’nün Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 42 işçinin aileleri için başlattığı ‘Kurtaran eller’ adlı yardım kampanyası nedeniyle teşekkür etti.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Trabzonspor Kulübü’nün Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 42 işçinin aileleri için başlattığı ‘Kurtaran eller’ adlı yardım kampanyası nedeniyle teşekkür etti.

Trabzonspor Kulübü, Bartın’da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 42 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" adlı bir yardım kampanyası başlattı. Kampanyada kaleci Uğurcan Çakır’ın eldiveni açık arttırmaya çıkarıldı. Yardım kampanyasında toplanan 765 bin TL, 42 maden işçisinin ailelerine bağışlandı.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, acılarını paylaşan Trabzonspor Kulübü’ne teşekkür etti. Trabzonspor’un maden işçileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Yeşil, “Acımızı paylaşan ve maden işçilerimizin yanında olan Trabzonspor Kulübü bu duyarlı davranışıyla bizlerin acısına bir nebze olsun su serpti. Tarihte bir maden işçimiz Trabzonspor kalesini koruyan Şenol Güneş’e eldivenlerini göndermişti. O günden bugüne Trabzonspor ve maden işçisi arasında bir gönül bağı vardır. Başta Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu, futbolcu ve tüm Trabzonspor taraftarına şehit maden işçilerimizin aileleri, maden işçileri ve sendikamız adına teşekkür ederim” dedi.