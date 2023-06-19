GMİS Genel Merkez Yönetimi, Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın’ı ziyaret etti.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan ile birlikte Kandilli Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Mustafa Aydın ile görüşen GMİS heyeti, çalışmalarında başarılar diledi. Aydın, GMİS’in maden işçisini en iyi şekilde temsil ettiğini ifade ederek toplu iş sözleşmesindeki başarısı nedeniyle tebrik etti.