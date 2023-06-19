GMİS Genel Merkez Yönetimi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessese Müdürlüğü’nü ziyaret ederek 30’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili maden işçilerini bilgilendirdi.

TTK 30’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin 9 Haziran 2023 tarihinde imzalanmasının ardından Genel Başkan Hakan Yeşil ve Genel Merkez Yöneticileri, şube başkan ve yöneticileriyle birlikte üretim bölgelerinde maden işçilerine yönelik bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor. TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü’nde çalışan maden işçilerini ziyaret eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu, meşaleler ve çiçeklerle karşılandı. Maden işçileri, ‘Sendika nerede, biz oradayız’, ‘Armutçuk sizinle gurur duyuyor” sloganları attı.

Bilgilendirme toplantısına, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS’e bağlı şube başkan ve yöneticileri katıldı. GMİS Armutçuk Şube Başkanı Şanver Turan, açılış konuşmasını yaparak TTK 30’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin tüm maden işçilerine ve TTK’ya hayırlı olmasını diledi. Turan, “Sözleşmemizde çok büyük emeği olan, kazanımlar yapan çok değerli Genel Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum ve onu biran olsun yalnız bırakmayan genel başkan yardımcıma, çok değerli genel merkez yöneticilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, birlik ve beraberlik içerisinde TTK’ya ve MTA’ya hep birlikte sahip çıkmak zorunda olduklarını ifade etti. Ne şart olursa olsun bunu sağlamak zorunda olduklarının altını çizen Yeşil, “Kuruma ve bölgemize sahip çıkmak, bu kurumun çoluk çocuğumuzun geleceği olduğunu bilmek bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi. 30’uncu dönem toplu iş sözleşmesini, Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimleri ve deprem felaketi gölgesinde imzaladık. Yeterli mi? Değil. Bunların daha iyisini yapmak, sizlere daha iyi şartlarda kazanımlar sağlamak bizim görevimiz. Her zaman, her şart altında bizler göreve hazırız. Burada sendikamızın çok değerli yöneticileri var. Ben sizlerin adına, toplu iş sözleşmesi sürecinde bana güvendikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Hepsinin emeği var. Yıllardır ezilen, sömürülen haklarını alamayan biz madencilerin, bu dönem toplu iş sözleşmesinde 30 yıl önce alması gereken hakları almak sizlerin sayesinde bizlere nasip oldu. Bizlere görev verdiniz. Sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Daha iyisini de yapmak inşallah bizlere nasip olur. 30’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmemiz de emeği geçen başta TÜRK-İŞ Genel Başkanımız Ergün Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza, Enerji Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Çünkü bu toplu iş sözleşmesi özellikle sendikamız ve madenciler için çok önemli bir sözleşmeydi. Herkes bizlere katkı vermeye çalıştı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TTK 30’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nde elde edilen kazanımlarla ilgili maden işçilerine bilgi verdi. Başarının birlik ve beraberlik sonucu geldiğini belirten ve toplu sözleşmede emeği geçenlere teşekkür eden “TÜRK-İŞ Genel Başkanımıza, Çalışma Bakanımıza, Enerji Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Mutlu, “Teşkilatımıza en iyi şekilde ışık tutan, sizleri en iyi şekilde temsil etme becerisi gösteren, sözleşmemizin en iyi şekilde sonuçlanmasına vesile olan aynı zamanda işçi alımında göstermiş olduğu mücadele ile göreve geldiği günden bugüne çalışmaktan, beraber olmaktan, bir başkandan öte dost olmaktan gurur ve onur duyduğum saygıdeğer genel başkanımıza ve tüm teşkilatımıza yürekten teşekkür ediyorum. Armutçuk olarak güzel bir alkışı hak ettiklerini düşünüyorum” diye konuştu.

GMİS Heyeti, toplantının ardından TTK Armutçuk Müessese Müdürü Faik Alp ve ocak şeflerini ziyaret etti.