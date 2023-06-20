GMİS Genel Merkez Yönetimi, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nü ziyaret ederek 30’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile ilgili maden işçilerini bilgilendirdi.

TTK 30’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin 9 Haziran 2023 tarihinde imzalanmasının ardından Genel Başkan Hakan Yeşil ve Genel Merkez Yöneticileri, şube başkan ve yöneticileriyle birlikte üretim bölgelerinde maden işçilerine yönelik bilgilendirme toplantılarına, TTK Amasra Müessese Müdürlüğü ile devam etti. TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’nde çalışan maden işçilerini ziyaret eden GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu, çiçeklerle karşılandı.

Bilgilendirme toplantısına, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Mali Sekreter Yalçın Yiğit, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile GMİS’e bağlı şube başkan ve yöneticileri katıldı. GMİS Amasra Şube Başkanı Ümit Çınar, açılış konuşmasını yaparak TTK 30’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin tüm maden işçilerine hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amasra’da 14 Ekim 2023 tarihinde meydana gelen faciada şehit olan 43 maden işçisini anarak konuşmasına başlayarak, “14 Ekim’de hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı kardeşlerimize Allah’tan şifalar diliyorum. Rabbim böyle kazalar bir daha bizlere yaşatmasın” dedi. Çok zor bir toplu iş sözleşme süreci geçirdiklerini ifade eden Yeşil, “Toplu iş sözleşmemizin başarılı bir şekilde imzalanması sürecine katkı ve destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, TÜRK-İŞ Genel Başkanımıza, Enerji Bakanımıza, Çalışma Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” dedi.

Yeşil şöyle konuştu:

“Bizler, sendikamız olarak genel merkez ve şube yöneticilerimizle birlikte bir aileyiz. Sizlerin de bize destek vermesiyle daha da güçlüyüz. Burada ben, İsa başkan, Yener başkan, Yalçın başkan, Tayfun başkan olarak hangimiz olduğu önemli değil. Yüreğimiz sizler için çarpıyor. Sürecin başından sonuna kadar Ankara’daydım. Başkanlarımız bizimle birlikteydi. Çok zor bir toplu sözleşme süreci geçirdik. Yaşadığımız facia, ardından olan deprem felaketi, daha sonra demokrasinin gereği Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle yoğun bir süreç içerisinde bizler masa başında sizler için mücadele ettik. Amasra bizim kalbimiz. Ben sendikamızın tüm yöneticilerine toplu iş sözleşmesinde verdikleri destek nedeniyle teşekkür ediyorum. Çünkü ciddi anlamda mücadele ile yıllardır kazanılamayan hakları almak bizlere nasip oldu. İnşallah daha iyilerini de almak bizlere nasip olur. Bu güç sizin gücünüz. Biz sizden aldığımız ışıkla, güçle masalarda mücadele ediyoruz.” dedi.

GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, TTK 30’uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi hakkında maden işçilerine bilgilendirmede bulundu. Toplu iş sözleşmesi sürecinde katkı ve destek verenlere teşekkür eden Mutlu; “Toplu iş sözleşmesinde çok zorlu süreçlerden geçirdi. Bizler sendikacılar olarak görevlerimizi en iyi şekilde yapmak zorundayız. Kenetlenmek, birbirimize sıkı sıkıya sarılmak zorundayız. Hataya mahal vermemek zorundayız. Sizin karşınıza gönlümüz burukta olsa başımız dik gelmenin haklı gururunu hep beraber yaşayacağız. Ben hayatlarını kaybeden 43 maden şehidimizi rahmetle anıyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Toplu iş sözleşmemizin tarihi bir başarıyla imzalanmasında en büyük emeği veren, göreve geldiği andan itibaren gençliğiyle sendikamıza ivme kazandıran, birlikte omuz omuza çalışmaktan onur duyduğum Hakan başkanıma, emeği geçen tüm sendika yöneticilerimize teşekkür ediyorum.” dedi.