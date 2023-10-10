GMİS Yönetim Kurulu, Zonguldak Emniyet Müdürü Sinan Ergen’i ziyaret etti.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Yener Arslanbuğa, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile birlikte Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Sinan Ergen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Genel Başkan Yeşil, GMİS’in çalışma faaliyetleriyle ilgili Ergen’e bilgiler verdi. Emniyet Müdürü Ergen, ziyaret nedeniyle Genel Başkan Yeşil ve sendika yöneticilerine teşekkür etti.

Yeşil, ziyaret anısına Ergen’e madenci heykeli takdim etti.