Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, bir mesaj yayınlayarak başta maden işçileri ve MTA işçileri olmak üzere tüm emekçilerin ve halkımızın yeni yılını kutladı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, bir mesaj yayınlayarak başta maden işçileri ve MTA işçileri olmak üzere tüm emekçilerin ve halkımızın yeni yılını kutladı.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Zor ve acılar yaşadığımız bir yılı geride bırakıyoruz. Genel Maden İşçileri Sendikası, üyeleri başta olmak üzere ülkemiz halkının ve emekçilerinin hak ve çıkarlarının korunması, ekonomik ve sosyal refahlarının geliştirilmesi için verdiği mücadeleye her şart altında devam edecektir. Maden ve MTA işçilerimiz, her şart altında üretmeye, ülkemize ve milletimize katkı vermeye devam ediyor. Yeni yılda madenci kardeşlerimize ve tüm emekçilere kazasız belasız çalışmalar diliyoruz. Biz Genel Maden İşçileri Sendikası olarak, üyelerimizin ve tüm emekçilerin güvenli ve sağlıklı çalışma şartlarında üreterek ülkemize ve halkımıza verdiği katkının artırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. TTK ve MTA işçilerinin, emekçilerin ve tüm halkımızın Yeni Yılını kutluyor, barışın ve hoşgörünün egemen olduğu bir dünyada yaşamak umuduyla, 2023 yılının en başta sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyoruz."