Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Üzülmez Şubesi’nin 12’nci Olağan Genel Kurulu’nda seçimler tamamlandı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Üzülmez Şubesi’nin 12’nci Olağan Genel Kurulu’nda seçimler tamamlandı.

Üzülmez Şube Başkanlığına Sefer Karakabak yeniden seçildi. Yapılan ve 121 delegenin oy kullandığı olağan genel kurulda, şube yönetim kuruluna aday olanların aldıkları oylar şöyle;

‘Şube Başkanlığında Sefer Karakabak: 98, Erdoğan Çakar: 20,

Şube Sekreterliğinde Ferhat Çiloğlu: 73, Erkan Üstüntaş: 34, Erdal Bıçak: 10, Hakan Keskin: 3, Şube Mali Sekreterliğinde Durmuş Kocaoğlu: 55, Muharrem Bükrü: 16, Vural Saraç: 37, Selami Anbarcı: 11, Şube Teşkilatlandırma Sekreterliğinde Dursun İris: 73, Cemil Onat: 46.”

Bu sonuçlarla GMİS Üzülmez Şube Yönetim Kurulu şöyle oluştu;

“Şube Başkanı: Sefer Karakabak. Şube Sekreteri: Ferhat Çiloğlu.

Şube Mali Sekreteri: Durmuş Kocaoğlu. Şube Teşkilatlandırma Sekreteri: Dursun İris. Şube Denetleme Kurulu’na Kamil Akgöz, Salim Özdemir ve Tuncay Akkaya.

Şube Disiplin Kurulu’na Dursun Nazlı, Serkan Cin, Sabahattin Kösepınar, Şafak Çekiç ve Barbaros Güven.”

GMİS Üzülmez Şubesi Genel Kurulu’nda ayrıca 42 üst kurul delegesinin de seçimi yapıldı.

Tayfun Demir’den birlik-beraberlik mesajı

GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, şube genel kurulunun tamamlanmasının ardından birlik-beraberlik mesajı verdi. Demir, “Üzülmez olarak omuz omuza, birlik beraberlik içinde mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

Demir, GMİS Üzülmez Şube Yönetimine seçilenlerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Karakabak teşekkür konuşması yaptı

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Şube Başkanlığına yeniden seçilen Sefer Karakabak bir teşekkür konuşması yaptı.

Karakabak, “Seçimin kazananı kaybedeni olmaz. Kazanan her zaman maden işçisi ve emekçi kardeşlerimiz olur. Bana ve ekibimize verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Bundan sonraki süreçte hep birlikte, üzerine kata kata görevimizi layıkıyla yapacak, bayrağı zirveye taşıyacağız” dedi.