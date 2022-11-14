Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) MTA-İŞ Şubesi’nin 12’nci Olağan Genel Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) MTA-İŞ Şubesi’nin 12’nci Olağan Genel Kurulu, MTA Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Genel Kurula GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS’e bağlı şubelerin başkan yöneticileri, Amelebirliği Şube Yöneticileri, MTA -İŞ Şube Delegeleri ve işçiler katıldı.

Genel Kurulun Divan Başkanlığına GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu seçilirken, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Merkez Servisleri Şubesi Başkanı Aysel Kocabaş ile Serkan Baldan başkan yardımcılıklarına seçildi.

GMİS MTA-İŞ Şubesi Genel Kurulu, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“Birlikte mücadelemizle hedeflerimize ulaşacağız”

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, genel kurulda bir konuşma yaptı. Amasra Müessese Müdürlüğü’nde 14 Ekim tarihinde meydana gelen grizu faciasında hayatlarını kaybeden 42 maden şehidimizi anarak konuşmasına başlayan Genel Başkan Yeşili, şöyle dedi:

“MTA-İŞ Şubemizin 12’nci Olağan Genel Kurulunun Sendikamız camiasına, MTA çalışanlarına, TÜRK-İŞ ve işçi sınıfına hayırlı olmasını diliyorum. 14 Ekim 2022 tarihinde TTK Amasra Müessesemizde meydana gelen ve bizleri acıya boğan faciada hayatını kaybeden 42 şehidimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Acımızı paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Tüm maden ve MTA şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Bildiğiniz gibi kaza ile ilgili adli soruşturmalar ve incelemeler devam ediyor. En başkan beri bu faciada ihmali bulunanların, bu facianın sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedik, istiyoruz.

Biz, Genel Maden İşçileri Sendikası olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Sendikamız Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak MTA Şube Yöneticilerimizle birlikte MTA Genel Müdürlüğünü ve Diyarbakır’dan Malatya’ya, Balıkesir’den Konya’ya kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki 12 MTA Bölge Müdürlüğümüzün tamamını ve İstanbul Temsilciliğini ziyaret ettik. Yine Türkiye’nin dört bir yanındaki Sondaj Kamplarımızı tek tek ziyaret ettik, sorunlarını ve çözüm önerilerini arkadaşlarımızdan doğrudan dinledik ve çalışma koşullarının zorluğunu yerinde gördük.

Çok değerli arkadaşlarımızın bu ziyaretlerde gösterdikleri misafirperverlik ve samimiyet nedeniyle hepsine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. MTA işçisi arkadaşlarımız için, Genel Merkez, Şubemiz ve sizlerle birlikte verdiğimiz mücadeleyle son 30 yılın en iyi toplu iş sözleşmesine imza attık. MTA çalışanı arkadaşlarımıza İş Tazminatı olarak ek kazanımlar sağladık. Bunun yeterli olmadığını biliyoruz. Ancak kapıyı ardına kadar açtık. 20’nci Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerimize 2023 yılının ilk aylarında başlayacağız. Yüksek enflasyonla birlikte gerileyen alım gücünü yükseltmek en öncelikli hedefimizdir. Birlikte mücadelemizle hedeflerimize ulaşma kararlılığında olduğumuzun bilinmesini istiyorum.”

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) MTA-İŞ Şubesi’nin 12’nci Olağan Genel Kurulu’nda seçimler tamamlandı.

Şube Başkanlığına mevcut şube başkanı Tarkan Bor yeniden seçildi.