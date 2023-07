GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, “Maden işçisi, her şart altında demokrasiye sahip çıkmış ve savunmuştur. Demokrasiye ve milli iradeye her zaman ve her şart altında sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.

Açıklama şöyle; “15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz. Bu darbe girişimi, bağımsızlığımıza, milli iradeye, ülkemiz demokrasisine ve cumhuriyete, ülkemizin ve milletimizin geleceğine karşı yapılan bir saldırıdır. Darbe girişimine karşı sokaklara çıkan ve canı pahasına direnerek milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmak için şehit olan kahraman yurttaşlarımızı, darbecileri engelleme mücadelesine katılan ve şehit olan tüm güvenlik görevlilerimizi sevgi, saygı, şükran ve rahmetle anıyoruz. Yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Kahraman gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Maden işçisi, her şart altında demokrasiye sahip çıkmış ve savunmuştur. Demokrasiye ve milli iradeye her zaman ve her şart altında sahip çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.”