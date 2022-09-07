Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, TTK ve MTA’da çalışan işçilerin ücretlerinin işlem gördüğü anlaşmalı bankaların peşin olarak ödedikleri promosyon bedellerinin günümüz ekonomik şartlarına uygun olarak güncellenmesi için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) bağlı tüm işyerlerinde imza kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Yönetim Kurulu, TTK ve MTA’da çalışan işçilerin ücretlerinin işlem gördüğü anlaşmalı bankaların peşin olarak ödedikleri promosyon bedellerinin günümüz ekonomik şartlarına uygun olarak güncellenmesi için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) bağlı tüm işyerlerinde imza kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada; “Genel Maden İşçileri Sendikası, Maden ve MTA İşçileri olarak sonuç alınıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz” denildi. Açıklama şöyle;

"Kurum ve kuruluşlar ile bankalar arasında, ekonomik göstergeler ve hedefler dikkate alınarak promosyon anlaşması yapılmakta ve çalışanlara ek mali imkan sağlanmaktadır. Bilindiği üzere banka promosyon ihaleleri; Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) çalışanları için 2020 yılında, Maden Tetkik Arama Kurumu (MTA) çalışanları için 2021 yılında yapılmış ve anlaşma yapılan bankalar, teklif ettikleri TTK için 5 yıllık, MTA için 3 yıllık promosyon bedellerini peşin olarak tüm işçilere ödemiştir. Ancak geçen süre içinde bankalarla yapılan promosyon bedelleri, ekonomide yaşanan dalgalanmalar ve yüksek enflasyon rakamları karşısında erimiştir. Kurumların yeni yaptıkları banka promosyon anlaşmalarında ise promosyon bedelleri yüksektir. Bu durum promosyon anlaşması devam eden birçok bakanlığın ve kamu kurumunun da bankalarla iletişime geçerek sözleşmeleri yenilemelerine yol açmıştır. Anlaşmalı bankaların TTK ve MTA çalışanlarına peşin ödedikleri promosyon ücretlerinin günümüz şartlarında düşük kaldığı, promosyon anlaşmalarının güncellenmesi gerektiği açıktır. Bakanlıklar ile birçok kamu kurumunun devam eden promosyon sözleşmelerini fesh ederek yenilediği bir dönemde TTK ve MTA çalışanları için bankalarla yapılan promosyon anlaşmalarının da fesh edilerek güncellenmesi ve promosyon bedellerinin günümüz şartlarına uygun hale düzenlenmesi gerekmektedir. Sendikamız, bu taleple tüm işyerlerimizde imza kampanyası başlatmıştır. Sendikamız, maden ve MTA işçileri, bir an önce banka promosyon anlaşmalarının güncellenmesini beklemektedir. Bu haklı talebi tüm ilgili makamlara iletmemize rağmen bugüne kadar yetkililer tarafından bir çözüm üretilmemesi anlaşılır bir durum değildir. Ülkeyi yönetenleri bu konuda duyarlı olmaya ve bu adaletsizliğin bir an önce düzeltilmesi için karar almaya davet ediyoruz. Maden ve MTA işçilerinin bu haklı talepleri en kısa sürede yerine düzenlenmelidir. Genel Maden İşçileri Sendikası, Maden ve MTA İşçileri olarak sonuç alınıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.”