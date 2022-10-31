Seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ile yeni şube yönetim kurulu birlikte fotoğraf çektirdi.

"Şube Başkanı Şanver Turan, Şube Sekreteri Rasim Aslan, Şube Mali Sekreteri Kadir Tekin, Şube Teşkilatlandırma Sekreteri Sedat Tosun." Şube Denetleme Kurulu’na Musa Öztürk, Erdinç Uğurlu, Mehmet Demir. Şube Disiplin Kurulu’na Ömer Koç, Ali Başaran, Selçuk Bilir, Çetin Ceyhan ve İsmail Yunar seçildiler. Armutçuk Şube Genel Kurulu’nda ayrıca 28 üst kurul delegesinin de seçimi yapıldı.

Olağan genel kurulda, şube yönetim kurulu şöyle oluştu;

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