GMİS’in 12. Olağan kongresi öncesinde Armutçuk Şubesi’nde taban delege seçimleri bugün gerçekleştirildi. Yapılan oylamada İsa Mutlu’nun listesi 603 oy alırken, mevcut Şube Başkanı Temel Eşgün’ün listesi 203 oy aldı. İsa Mutlu’nun listesinde Şanver Turay, Kasım Aslan, Kadir Tekin ve Sedat Tosun. Yapılan oylamada belirlenen 110 delege GMİS’in 12. Olağan genel kurulunda oy kullanacak.

Genel Maden İşçileri Sendikası’nın 12. Olağan Genel Kurulu öncesinde Armutçuk Şubesi’nde yapılan taban delege seçimlerini İsa Mutlu’nun listesi kazandı.

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