GMG Kastamonuspor, yeni sezon öncesinde Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi ile sponsorluk anlaşması yaptı. Yapılan sponsorluk anlaşması ile GMG Kastamonuspor’un sağlığı Özel Kastamonu Anadolu Hastanesine emanet edildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele edecek olan GMG Kastamonuspor, yeni sezon için bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sponsorluk anlaşmaları ile takımı güçlendiriyor. Uzun yıllardan beri GMG Kastamonuspor’un sağlık sponsoru olan Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi, bu yılda kulübün sağlığından sorumlu olacak.

Konuyla ilgili GMG Kastamonuspor’dan yapılan yazılı açıklamada, “Her yıl olduğu gibi 2023-2024 sezonunda da kulübümüzün sağlık sponsoru olarak bizlerden desteğini esirgemeyen Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep Dinler’in şahsında, tüm hastane yönetimi ve kıymetli çalışanlarına canı gönülden teşekkür ediyoruz” denildi.