GMG Kastamonuspor, devre arasında kampının hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. 13 oyuncuyla yollarını ayıran ve 9 transfer yapan GMG Kastamonuspor’da Teknik Direktör Ümit Karan, şampiyonluk rotasında oynayacak iyi bir takım kurduklarını söyledi.

GMG Kastamonuspor, devre arasında kampının hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. 13 oyuncuyla yollarını ayıran ve 9 transfer yapan GMG Kastamonuspor’da Teknik Direktör Ümit Karan, şampiyonluk rotasında oynayacak iyi bir takım kurduklarını söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden GMG Kastamonuspor, Antalya’da devre arası kampında hazırlıklarını sürdürüyor. Yaklaşık 20 gündür kampta bulunan GMG Kastamonuspor, 13 futbolcu ile yollarını ayırırken, 9 oyuncu ile de anlaşmaya vardı. Genç ve dinamik bir takım kuran GMG Kastamonuspor, ligin ikinci yarısında daha iddialı bir takım kurarak gelecek sezon şampiyonluğu hedefliyor. Kastamonu temsilcisi, sezonun ikinci yarısındaki Serik Belediyespor ile karşılaşacağı ilk maçtan da galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor.

Ümit Karan: “Takımın yaş ortalamasını çok aşağıya çektik”

Antalya’da devam eden kamp sürecini ve Serik Belediyespor karşılaşmasını değerlendiren GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Ümit Karan, gelecek yılın takımını kurduklarını belirterek, “Uzun süredir kamptayız, Serik maçı ile artık kamp süremizi sonlandıracağız. İyi bir başlangıç yapmak gerektiğini düşünüyorum. Oyuncularımı gösterdikleri çaba, istek, arzu ve kamp sürecince davranışları dolayısıyla kutluyorum. Eğer başarı elde etmek istiyorsanız biraz fedakarlık yapmanız gerekiyor. Zor bir süreçten geçiyoruz. Takımdan çok ayrılan oyuncular oldu. Takımı gençleştirmek istedik, giden oyuncuların yerini doldurmak kolay değil. İyi bir planlama yapmamız gerekiyordu, takımın yaş ortalamasını çok aşağı çektik. Aldığımız bütün oyuncuların hepsi bu yıl için değil, yıllarca Kastamonuspor’a hizmet verecek şekilde tercih edildi” dedi.

“Kastamonu’nun arzuladığı hedefe ulaşmak istiyoruz”

İyi bir takım kurduklarını ifade eden Karan, “Takım olarak iyi bir temel attığımız düşünüyorum. Bu temelin artık üzerine kura kura gitmemiz gerekiyor. Çok kaliteli iyi oyuncular da aldık. İşimiz hiç kolay değil, neredeyse sıfırdan takım kuruyoruz. Hedeflerimiz var, hedeflerimiz en üste kadar çıkmak ama Kastamonu’nun en büyük hedefi seneye şampiyonluk olması gerektiğini düşünüyorum. Bu yıl takım içerisinde uyum sağlayarak seneye de artık Kastamonu’nun arzuladığı hedefe ulaşmak istiyoruz” diye konuştu.

“Serik maçı ile ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz”

İkinci yarıya Serik Belediyespor maçı ile başlayacaklarını hatırlatan Ümit Karan, “Serik iyi bir takım. Onlar da mutlaka iyi bir başlangıç yapmak isteyeceklerdir. Taraftarlarımız takımlarına sabır gösteriyorlar, çok seviyorlar, sevmeye de devam edecekler. Biz de aynı şekilde onlara en iyi futbolu sergilemek için çabalıyoruz. Kastamonu iyi bir futbol kulübü, çok da güzel bir şehir. İnşallah bir üst ligde artık iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra Kastamonu’ya da artık iyi bir stat gerekiyor, bir stat da yapılması lazım” şeklinde konuştu.

Cengiz Aygün: “İnşallah güzel şeyler olacak”

GMG Kastamonuspor Onursal Başkanı Cengiz Aygün de, “Çalışmalarımızı son dakikaya kadar incelikle yürütüp daha sonra açıklamaları yapmayı tercih ettik. Bangır bangır bir GMG Kastamonuspor ligin ikinci yarısına başlayacak. 1 ya da 2 transfer daha ilavesi gelecek. Önümüzdeki sene biz şampiyonlukta iddialı bir takım olacağız. Hedefimiz şampiyonluk olacak. İnşallah bunu başaracağız. Önümüzdeki yılında bu kardeşlerimizle beraber inşallah alacağız. Bütün kardeşlerimiz 1.5 yıllık sözleşmeyle geldiler. Önümüzdeki yıl her biri gayet canlarıyla, dişleriyle futboldaki o sahadaki oyunlarıyla Ümit Karan hocamızla, teknik heyetimiz ve diğer hocalarımızla beraber çıkacaklar ve iddialı olduğumuzu gösterecekler. Ben bu yıl ilk yarıda izlediğiniz Kastamonuspor’un çok dışında bir ikinci yarı Kastamonuspor izleyeceğinize inanıyorum ve inşallah güzel şeyler olacak” ifadelerini kullandı.

“Bizlerle hiç alakası olmayan borçları ödemeye devam ediyoruz"

Üstlendikleri görevi sonuna kadar yerine getireceklerini aktaran Başkan Aygün, “Şu anda çok eski yıllardan gelen Kastamonuspor borçlarını ödüyoruz. Maalesef önümüze hiç beklemediğimiz bir yığın borç çıkıyor ve bir yandan takımımızı borçsuz bir şekilde devam ettirirken, bir yandan da bizlerle hiç alakası olmayan borçları ödemeye devam ediyoruz. Dolayısıyla şu an gelinen rakamlar astronomik rakamlar bunları konuşmuyorum. Bunlar bizim artık, yönetimimizin, Aygün ailesinin sözlerini yerine getirtmek için düşünmeden gereğini yaptığı ödediği rakamlar. Ama eleştirirken lütfen hemşerilerim, bu takıma çok insaflı olun. Takıma değil, Kastamonuspor’u eleştirirken insaflı olun. Bu ilden belediyemiz dışında destek veren yok. Belediyemiz otobüs, iaşe, forma ve eleman desteği verdi. Başkan Galip Vidinlioğlu bugün Antalya’ya bir iş için buraya gelmiş, geldi takımımızı ziyaret etti, futbolcularımızla ve teknik heyetimizle sohbet etti. Onun dışında ilin dinamikleri açısından Kastamonuspor’a hiçbir desteği yok. İstiyor muyuz, hayır istemiyoruz, yani bir şey de beklemiyoruz. Alıştık, biz bu görevi üstlendik. Bu görevi sonuna kadar yerine getireceğiz” açıklamalarını yaptı.

“8 puanımız çalındı"

Hakem hataları yüzünden 8 puan kaybettiklerini vurgulayan Aygün, “Hakem hatalarında ilk yarıda çok çektik, şu an bizim 20 puanımız var ama en az 8 puanımız çalındı. Bu konuda gerekli birçok sefer de federasyon başkanımız dahil olmak üzere federasyon üyelerimize de kendilerine bu konuları anlattık. Hatta en son Kırşehir maçının tekrarı için müracaat ettik. Onlardan haber bekliyoruz. Eğer bir aksilik olmazsa artık takdir onların. Ama biz kesinlikle o maçta haklıyız. Onun öncesinde de çok maçlarda bu şekilde haksızlıklara uğradık. Umarım ikinci yarı futbol camiasına, liglere hayırlı bir yarı yıl olur. İnşallah hakem hataları az olur. Hiç bir zaman bizim lehimize hakemler karar versin istemiyoruz. Sadece istediğimiz adil kararları versin. Çünkü bu çocukların, bu gençlerin haklarını kimsenin yemesini istemiyoruz. Bu konuda sonuna kadar gerektiğinde tepkilerimizi, yasal haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Alptekin Çaylı: “Serik maçından galibiyetle dönmek istiyoruz”

GMG Kastamonuspor’un genç yeteneklerinden ve Türkiye U19 Milli Takım oyuncusu Alptekin Çaylı ise milli takımın kendisine tecrübe kazandırdığını söyleyerek, “Kamp dönemi, fiziksel ve takım olarak çok iyi geçti. İkinci devre yeni gelen transferle birlikte daha iddialı bir takım olacağız. Play-off için elimizden geleni yapacağız. Milli takım kampları benim için iyi bir tecrübe oldu, orada elimden geleni yaptım. Serik maçında elimizden geleni yapıp o maçtan galibiyet ile dönmek istiyoruz” cümlelerine yer verdi.

GMG Kastamonuspor’un yeni transferi Ahmet Furkan Özcan da, “GMG Kastamonuspor ailesine katıldığım için çok mutluyum. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdik, kampta hedeflerimiz doğrultusunda çalıştık. Umarım meyvelerini alacağız” değerlendirmesinde bulundu.