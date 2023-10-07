Ligde yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden GMG Kastamonuspor, yarın oynayacağı zorlu karşılaşma öncesinde taraftarıyla bir araya geldi. Yeni sezon formalarının tanıtıldığı etkinlikte futbolcular, taraftarla buluşarak formaları imzaladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden GMG Kastamonuspor’da futbolcular ve teknik heyet, yeni sezon için hazırlanan formaların tanıtımına katıldı. Bir alışveriş merkezinde gerçekleşen forma tanıtımında futbolcular, taraftarıyla bir araya geldi. Yarın Kastamonu Gazi Stadyumu’nda saat 15.00’de karşılaşacağı Somaspor karşılaşması öncesinde moral bulan GMG Kastamonusporlu futbolcular, forma satın alan taraftarların formalarını imzalayarak fotoğraf çektirdi.

Burada konuşan GMG Kastamonuspor Kaptanı Abdulaziz Solmaz, "Böyle bir organizasyonda Kastamonu halkı ile buluşmak gerçekten bizler için mutluluk verici. Hem taraftarımızla iç içe olmak hem de lisanslı ürünlerimizin satıldığı yerde taraftarımıza imza vermek, onlarla beraber olup sohbet etmek mutluluk verici. Kastamonu için güzel işler oluyor. İnşallah bundan sonrada bu tür etkinlikler devam eder. Hem halkımızla iç içe oluruz hem gençlerimize sporu aşılarız. Gençlerimiz de futbolu severler ve maçlara gelirler. İnşallah hem ülkemize hem milletimize hem de ailelerine iyi bir birey olurlar. Bu tür etkinlikler hem bizim hem de gençlerimiz için güzel oluyor. İnşallah bunlarında devamı gelir. Şu anda görüldüğü üzere çok güzel bir ilgi var. Zaten Kastamonu’da futbola aç bir şehir. Sel sebebiyle bir süre futboldan uzak kaldı şehir. Maalesef sel sebebiyle futbolda etkilenmişti. Bu sene takım başarısıyla birlikte şehirde de bir canlanma var. İnsanlar tekrar futbolu izlemeye geliyorlar. Bunlar bizim için mutluluk verici, bizde sahada elimizden geleni yapıp inşallah Kastamonu’yu, Kastamonu şehrini en iyi şekilde temsil edip takımımızı bir üst lige çıkartırız" dedi.

Ligde iyi durumda olduklarını ve Somaspor karşısında da galibiyete ulaşacaklarına inandıklarını söyleyen Solmaz, "Şu anda ligde iyi bir gidişatımız bulunuyor. Ligde iyi bir serimiz oldu, bunu devam ettirmek istiyoruz. Sezon sonuna kadar Allah nasip ederse namağlup olarak gitmek istiyoruz. Diğer maçlar gibi Manisa temsilcisi Somaspor maçı da bizim için zor olacaktır. Ligde ne yazık ki kolay bir takım yok ama biz, iyi bir takımız. Somaspor’da genç ve dinamik bir takım. Seyircimiz önünde inşallah üç puanı kazanan taraf biz olacağız" şeklinde konuştu.

Alışveriş merkezine gezmeye geldiğini söyleyen 12 yaşındaki Muhammed Efe Tabancacıoğlu, "Sosyal medya hesaplarında GMG Kastamonuspor’un forma imzalayacağı yönünde haberleri okudum. Bende gelip formamı imzalattırdım. Mutluyum, maçlara yakından takip ediyorum. GMG Kastamonuspor’u çok seviyorum, takımdan da bu yıl çok memnunum. Oyuncularla tanışıp onlarla sohbet etme imkanı da buldum" diye konuştu.

GMG Kastamonuspor’un efsane çubuklu, siyah ve beyaz olarak tasarlanan yeni sezon formalarında şehrin simgesi haline gelen Şehit Şerife Bacı, Kastamonu Kalesi ve Saat Kulesi yer alıyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yeni sezonda da forma ana sponsoru Kamelya Collection olurken, formaların sırtında iş insanı Ali Aygün’ün sahibi olduğu Tez Madenciliğe ait Ballıdağ Geriatri Merkezi’nin reklamı bulunuyor. Formada kol reklamı olarak Futbol Şube Sorumlusu Barış Kılınçkıran’ın sahibi olduğu Kılınçkıran Medya ve Cem Sultan Bedesteni’nin logoları yer alıyor. Formada şort sponsoru ise Dijital Sanatlar oldu.