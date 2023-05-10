Glutensiz diyet yapılarak çölyak hastalığının önüne geçilebildiğine işaret eden den bahseden Özel Denizli Tekden Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Kemal Kul, “Ailesinde çölyak hastalığı olanların mutlaka kontrol yaptırmasında fayda var” dedi.

Çölyak hastalığı günümüzde görülme sıklığı fazla olan ve gittikçe de artan bir hastalık olduğundan bahseden Özel Denizli Tekden Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Kemal Kul, “Çölyak buğday, arpa, çavdarda bulunan gluten adlı bir proteine karşı hassasiyet ile ortaya çıkar. Yani gluten içeren gıdaların tüketilmesiyle ince bağırsakta bulunan hücrelerin zarar görmesidir. Gluten içeren besinlerin tüketilmesiyle ince bağırsaktaki hücrelerin zarar görmesi sonucu oluşan çölyak hastalığı yetişkinlerde olduğu gibi bebeklerde de görülebilmektedir. Bağışıklık sistemi glüteni zararlı bir madde olarak görmesiyle bağırsaktaki hücreleri yok etmeye başlar. Bunun sonucunda bağırsak emilimini tam olarak gerçekleştiremediği için çölyak hastalığının belirtileri ortaya çıkar. Çölyak bebekler dahil her yaşta görülebilen kronik bir hastalıktır. Glutenin tüketilmeye başlanmasıyla birlikte belirtiler de ortaya çıkar. Ancak herkeste aynı belirtileri vermeyebilir. Çölyak hastalığı bebeklerde kusma, kronik ishal, karında şişlik, gelişme geriliği, iştahsızlık olarak görülür. Yetişkinlerde ise yine karın şişliği, kansızlık, ishal, kusma, kabızlık, karın ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı, kemik veya eklem ağrıları, halsizlik, deri döküntüleri gibi belirtileri görülebilir. Bu gibi belirtiler varsa hastalık kronikleşmeden mutlaka kontrol için uzmana başvurmakta fayda var” dedi.

“Gluten içermeyen gıdaların tüketilmemesi çölyak hastaları için oldukça önemli”

Ailesinde çölyak hastalığı olan kişilerde hastalığın görülme riskin diğer kişilere göre daha fazla olduğundan bahseden Uzm. Dr. Kemal Kul, “Ailede çölyak hastalığının olması ve çevresel faktörler çölyak hastalığını tetiklemektedir. Ailede çölyak öyküsü olanlarda görülme riski olmayanlara göre daha fazladır. Öncelikle şunu bilmek gerekir ki çölyak hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Çölyak hastalığı olanlarda bağışıklık sistemi, glutenin içinde bulunan maddeleri tehdit olarak algılar ve o hücrelere saldırır. Bu hastalığa karşı alınabilecek en önemli tedbir ise gluten içeren besinleri tüketmemektir. Daha detaylı bilgi vermek gerekirse, makarna, ekmek, tahıl gevreği, pasta, kek, börek, galeta, bisküvi, açma, simit, salça gibi besinlerde gluten mevcuttur. Bu besinler dikkat ettiğimiz takdirde düzenli kontrollerimizi de yaparak çölyak hastalığının önüne geçebiliriz. Peki çölyak hastaları ne tüketebilir? Bu da bize başvuran hastaların en çok sorduğu sorudur. Mısır, soya, patates unu, keten tohumu, mercimek, fasulye, yoğurt, kefir, her türlü meyve, kuruyemiş, nohut gibi gluten içermeyen gıdalar tüketilebilir. Çölyak hastalığının son zamanlarda artmasıyla birlikte bu hastalığa karşı alınan önlemler de aynı şekilde artmıştır. Gluten içermeyen gıdaların satıldığı fırın, cafe ya da marketler artık herkesin ulaşabileceği yerlerdedir. Tabi bu tür yiyeceklere dikkat etmenin yanında uzman kontrolü de aksatmadan yapılırsa çölyak hastalığının şiddeti azaltılmış olur” şeklinde bilgi verdi.