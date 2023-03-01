Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Glutensiz Bir Başka Kafe, Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrasında çölyak hastalarına ücretsiz yaklaşık 12 bin ekmek dağıttı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Glutensiz Bir Başka Kafe, Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler sonrasında çölyak hastalarına ücretsiz yaklaşık 12 bin ekmek dağıttı.

GBB Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Glutensiz Bir Başka Kafe, deprem sonrası, çölyak hastaları için çevre iller ve ilçeler de dahil olmak üzere 3 binin üzerinde depremzedeye toplamda 11 bin 340 ekmek dağıttı. Kafe, ihtiyaç sahipleri için ücretsiz gıda paketi ve ekmek dağıtımını sürdürüyor.

Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, depremin ilk gününden bu yana depremzedelere ve çölyak hastalarına destek olduklarını belirterek, “Çok büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Bu süreçte depremzedelerimizin yanında olabilmek, onların ihtiyaçlarına bir nebze olsun karşılamak adına ekiplerimizle gece gündüz çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Bu çalışmalarda Glutensiz Bir Başka kafenin önemi, çölyak hastalarımız için büyüktü. Onların yaşanan büyük depremlerin ardından sağlıklı gıda tüketimini temin edebilmek için üretilen ekmeklerin yanı sıra kendilerini aileleriyle birlikte kafemizde de misafir ettik” dedi.

Tolay, ihtiyaç sahipleri için kafenin ücretsiz ekmek üretiminin ve gıda paketlerinin dağıtımına devam ettiğini ifade ederek, Glutensiz Bir Başka Kafe ile çölyak hastalarının ve depremzedelerin her zaman yanında olduklarını söyledi.