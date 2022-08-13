Gaziantep ALG Spor, Nijeryalı sol bek Glory Akumbu Ogbonna’yı kadrosuna kattı.

Gaziantep ALG Spor, Nijeryalı sol bek Glory Akumbu Ogbonna’yı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarında aralıksız devam eden ve her gün flaş isimlere imza attıran Gaziantep ALG Spor, bu kez de Nijeryalı sol bek Glory Akumbu Ogbonna’yı kadrosuna kattı. Son olarak İsveç Ume IK Kadın Futbol Takımı’nda forma giyen Nijeryalı milli oyuncu Glory Ogbonna, şehre gelerek Gaziantep ALG Spor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. ALG Spor Kulüp Başkanı Ali Gözcü, çok önemli takviye yaptıklarını belirterek, transfer çalışmalarının tam gaz devam ettiğini söyledi. 23 yaşındaki sol bek ise ALG Spor’un son zamanlarda yükselişte bir kulüp olduğunu ve buraya başarılı olmak için geldiğini ifade etti.

"Nijerya milli takımının gözdesi"

Gaziantep ALG Spor Kulüp Başkanı Ali Gözcü, Nijerya Milli takımının da gözdesi olan Glory Obbonna’yı kadroya katmayı başardıkları için mutlu olduklarını söyleyerek, "Taraftarlarımıza söz verdiğimiz gibi takımımıza yıldız isimler getirmeye devam ediyoruz. Nijerya Milli takımında sol bek oynayan önemli ismi, Ogbonna’yı ALG Spor’a kazandırdık. Bu transferler kolay olmuyor, büyük emek ve çaba istiyor. Çok iyi kadro kurmak istiyoruz, çünkü ligde ve Avrupa’da başarılı olup Gaziantep’i en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ogbonna, takımımıza önemli güç katacak. Kendisi de oldukça istekli ve arzulu. İnşallah takımımıza uyum sağlamasıyla birlikte çok iyi işler yapacağına inanıyoruz" diye konuştu.