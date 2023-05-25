Gloria Sports Arena ve LEN, Avrupa Su Sporları Performans Enstitüsü’nün kurulması konusunda anlaştı.

Gloria Sports Arena CEO’su Elif Özdemir ve LEN Başkanı Antonio Silva, Avrupa federasyonlarındaki sporcular için üst düzey performans enstitüsü oluşturmak üzere ikili bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, Avrupa Su Sporları Federasyonları için özel eğitim ve değerlendirme koşulları oluşturacak ve farklı disiplinlerdeki Avrupalı sporculara ve antrenörlere eğitim girişimleri için bir eğitim merkezi sağlayacak.

LEN, Ekim 2023’te burada gerçekleşecek bir sonraki Avrupa Artistik Yüzme semineriyle Gloria Sports Arena’yı gelecekteki toplantılar için bir üs olarak kullanmayı da hedefliyor.

Bu iş birliğine göre Gloria Sports Arena, ’LEN akrediteli Spor Bilimi ve Yüksek Performans Merkezi’ adını alacak.