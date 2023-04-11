Gloria Özaltın Championship 2023, Gloria Hotels & Resorts bünyesindeki Türkiye’nin tek 45 delikli golf sahası ve Trackman Range uygulamasına sahip Gloria Golf Club sahalarında 1-8 Nisan tarihlerinde gerçekleşti. İş ve cemiyet hayatının tanınan isimlerinin de katılımıyla gerçekleşen turnuva golf severlerden yoğun ilgi gördü.

Golf severlerin heyecanla beklediği Gloria Özaltın Championship golf turnuvası 1-8 Nisan tarihlerinde Gloria Hotels & Resorts bünyesinde yer alan Gloria Golf Club sahalarında gerçekleşti. Almanya, İngiltere, Bulgaristan, İtalya, İsveç, İsviçre, Rusya, Ukrayna ve Türkiye olmak üzere 9 ülkeden toplam 147 sporcunun şampiyonluk için mücadele ettiği şampiyona, “Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy”, “Nurettin Özaltın Memorial Trophy”, “Sebahat Özaltın Ladies Tournament” ve “Nuri Özaltın Memorial Men Individual Tournament” olmak üzere dört farklı turnuvaya ev sahipliği yaptı.

Gala gecesinin kapanış konuşmasını yapan Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Özdemir, “Ailemiz ve Gloria markamızın değerlerini temsil eden ve bizim için büyük bir anlam taşıyan bu etkinliğin ev sahibi olmaktan çok mutluyuz. Bir hafta boyunca keyifli, eğlenceli ve mücadele dolu bir turnuva dizisine sizlerle birlikte tanıklık ettik. Organizasyon boyunca yaşadığınız Gloria deneyiminden keyif aldığınızı umuyor, evlerinize mutlu hatıralarla dönmenizi temenni ediyorum” diyerek tüm katılımcılara teşekkür etti.

Gloria Özaltın Championship 2023 ödülleri sahiplerini buldu

Heyecan dolu turnuvaya Beyhan Benardete, Neriman Erim ve Cengiz Şahin, Didem Aras, Mustafa Aras, Merve Müftüoğlu ve Aylin Gülmen gibi iş ve cemiyet hayatından ünlü isimler katılım gösterdi. Gloria Özaltın Championship 2023’ün kazananlarına ödülleri ise görkemli gala gecesinde Sebahat Özaltın,Yunus Özdemir, Elif Özdemir, Zeynep Özdemir, İrem Özaltın ve Melis Özaltın tarafından takdim edildi. Nursel Çökelek “Nurettin Özaltın Memorial Trophy” kupasının kazananı olurken, Cengiz Şahin ise “Nuri Özaltın Memorial Trophy” kupasının kazananı oldu. Başarılı golfçü Danielle Daniy ise gecede “Sebahat Özaltın Ladies Tournament” ve “Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy” turnuvalarında gösterdiği performans ile her iki kupanın da sahibi oldu.