Bilgisayar Mühendisliği mezunu Destan Keskinkılıç, girişimcilik yolculuğunda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Mezuniyetinin ardından yazılım sektöründe kurduğu şirketlerle 95 kişilik bir ekibe liderlik eden Keskinkılıç, mobil uygulama geliştirme alanında global ölçekte başarı kazandı.

Bilgisayar Mühendisi Destan Keskinkılıç, Kadir Has Üniversitesi’nde aldığı proje tabanlı eğitimin hem mesleki hem de kişisel gelişimine büyük katkı sağladığını belirtti. “Üniversite hayatım boyunca yalnızca teorik bilgi değil, aynı zamanda grup çalışması ve iletişim becerileri edinmem gerektiğini anladım” diyen Keskinkılıç, proje destekli eğitimin, iş dünyasında karşılaşılabilecek zorlukları aşma konusunda kendisine önemli bir avantaj sağladığını ifade etti.

Bu eğitim anlayışı sayesinde, öğrencilerin sadece teknik konularda değil, aynı zamanda iş birliği, problem çözme ve liderlik gibi alanlarda da gelişim kaydetmelerinin teşvik edildiğini belirten Keskinkılıç, üniversitenin sunduğu bu çok yönlü eğitimin, kariyerine sağlam bir temel oluşturduğunu ve girişimci ruhunu şekillendirdiğini vurguladı.

“Kapsamlı bir deneyim sundu”

Üniversite yıllarında aldığı eğitimin yalnızca derslerle sınırlı olmadığını, öğretim üyelerinin kendisine verdiği destekle çok daha kapsamlı bir deneyim sunduğunu dile getiren Keskinkılıç, “Kadir Has Üniversitesi’nde öğrencilere yalnızca eğitim verilmez; onların potansiyellerini keşfetmeleri ve hayallerine ulaşmaları için rehberlik edilir” dedi.

Destan Keskinkılıç sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Proje tabanlı eğitim modeliyle öğrencilerini iş dünyasının dinamiklerine hazırlayan Kadir Has Üniversitesi, öğrencilerinin sadece akademik başarıya değil, aynı zamanda inovatif düşünme ve liderlik becerilerine de odaklanmasını sağlıyor. Üniversitenin bu eğitim yaklaşımı, kariyer yolculuğumda karşıma çıkan fırsatları değerlendirebilmemde büyük rol oynadı.”

Gençlere tavsiye: "Cesur olun ve hayallerinizin peşinden gidin"

Girişimcilik hayali kuran gençlere cesur olmalarını tavsiye eden Keskinkılıç, “Kendi potansiyelinize inanın ve hayallerinizin peşinden gidin. Üniversitede kazandığınız bilgi ve deneyimler, bu yolda size rehberlik edecektir” dedi.