Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2021 yılındaki Cop26 İklim Konferansı’nda imzalanan 2030 yılına kadar orman kaybını ve arazi bozulmasını durdurmak ve tersine çevirmek için imzalanan Glasgow Deklarasyonu işlevini kaybetti.

İskoçya’nın Glasgow şehrinde Birleşmiş Milletler (BM) tarafından orman kaybını önlemek için Glasgow Deklarasyonu’nun imzalandığı 2021’den bu yana dünya genelinde orman yangınları artarak devam ediyor. 2030 yılına kadar orman kaybını ve arazi bozulmasını durdurmak ve tersine çevirmek için imzalanan Glasgow Deklarasyonu’nun işlevselliğinin sorgulandığı günlerde Küresel Orman İzleme Merkezi tarafından yapılan açıklama, dünya genelinde orman kaybının kritik seviyelerde olduğunu gözler önüne serdi. Küresel Orman İzleme Merkezi’nin yayınladığı raporda tropikal yağmur ormanların kaybının küresel ısınma ve biyoçeşitlilik açısından kritik seviyede olduğu bilgisi yer aldı. Büyük miktarda sera gazı emen Brezilya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Endonezya’daki yağmur ormanlarındaki ağaçların kesilmesi ve yaşanan yangınlar nedeniyle depolanmış karbonun atmosfere salındığı ve dünya çapındaki sıcaklıkların yükseldiği ifade edildi.

Maryland Üniversitesi tarafından toplanan yeni verilere göre, tropikal bölgeler 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 10 daha fazla yağmur ormanı kaybetti ve toplamda 4 milyon hektar alan yakıldı veya kesildi.

Bilim insanları, yağmur ormanlarının gelişiminin çok uzun sürelere yayıldığını bu nedenle ekosistemin başka bir yere ağaç dikmekle kolayca değiştirilemeyeceği yönünde uyarılarda bulunuyor.

Glasgow’da 100’den fazla liderden iklim anlaşması

BM İklim Konferansı’nda 100’den fazla liderin imzaladığı Glasgow Deklarasyonu, 2014’te imzalanan anlaşmanın ağaç kaybını engelleyememesi sonucunda 2021 yılında imzalandı. Toplantıda 100’den fazla liderin imzaladığı deklarasyon, 2030 yılına kadar orman kaybını ve arazi bozulmalarını durdurmak ve tersine çevirmek için toplu olarak çalışmayı taahhüt ediyor.