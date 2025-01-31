Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Stratonikeia Gladyatörleri’ belgeselinin özel gösterimi, 3 Şubat 2025’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin önemli tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör’ün katılımıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinlik, Stratonikeia Antik Kenti’nin zengin tarihine ışık tutacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen bu önemli organizasyon, tarihe ilgi duyan herkesi Stratonikeia’nın büyüleyici dünyasına davet ediyor. Gün boyu sürecek program kapsamında, ilk olarak saat 15:30’da Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör’ün katılımıyla Stratonikeia gezisi düzenlenecek. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan ‘Gladyatörlerin Yurdu Stratonikeia’da Tarihi Yolculuk’ programına Vali Dr. İdris Aykbıyık’ın da katılması bekleniyor. Programda ayrıca Stratonikeia ve Lagina Kazısı Başkanı Prof Dr. Bilal Söğüt ve MUTSO Meclis Başkan Yardımcısı Melike Alpay da konuşmacı olarak yer alacak.

Konuşmaların ardından, belgeselin hazırlık süreci anlatılacak. Saat 18:45’te ise yapay zekâ kullanılarak hazırlanan "Stratonikeia Gladyatörleri" belgeseli izleyicilerle buluşacak. Programın son bölümünde, Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör, Stratonikeia’nın tarihi üzerine söyleşi gerçekleştirecek ve izleyicilerin sorularını cevaplayacak.