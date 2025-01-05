Gaziantep Kolej Vakfı Özel Liseleri’nde başlayan Uluslararası Bakalorya Diploma Programını (IB DP) yolculuğuna Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu’ da katıldı. Bölgenin ilk ve tek Uluslararası IB MYP Dünya Okulu Unvanını kazanan GKV Özel Ortaokulu Gaziantep’in ve Türkiye’nin alanında gurur kaynağı oldu.

Uluslararası Bakalorya Diploma Programını (IB DP) uygulayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde ki IB Cemil Alevli Koleji’nin ardından GKV Özel Ortaokulu da Uluslararası IB MYP Dünya okulu unvanı aldı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, “Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu olarak bölgenin ilk ve tek IB MYP Dünya okulu unvanını kazandığımızı paylaşmaktan gurur duymaktayız. 2014’ten beri bölgenin ilk ve tek Uluslararası Bakalorya Diploma Programını (IB DP) başarıyla uygulamaktayız. 2022 yılında adaylığı onanan ve süreç dahilinde program standartlarının başarıyla uygulandığı tespit edilen Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu, Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı (IB MYP) ile birlikte artık çok daha güçlü. Misyonumuzla zaten uyumlu olan IB felsefesinin benimsendiği Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu, öz düzenleme becerileri gelişmiş, iş birliği ve düşünme yetileriyle ön planda olan dünya vatandaşları yetiştirmeye devam etmektedir. Bu başarı, bölgemizde kapsayıcı ve küresel düşünen bir eğitim anlayışının sunulmasında dönüştürücü bir adıma işaret etmektedir. Bölgemiz eğitim anlayışı için dönüm noktası olan ve öğrencilerimize borçlu olduğumuzu düşündüğümüz yetkilendirme sürecimiz için okul topluluğumuz tek yürek birleşip çok çalıştık. Ülkemiz, bölgemiz ve Gaziantep’imiz için hayırlı olsun” dedi.