Akademik başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri spor alanında da katıldıkları müsabakalarda elde ettikleri derecelerle başarılarını taçlandırmaya devam ediyor.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl müdürlüğü ve Okul Sporları tarafından 10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında ilimizde düzenlenen Yıldızlar (Kızlar-Erkekler) tenis müsabakaları sonucunda Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerinden Beren Kalyoncu, İpek Taşkıran ve Şeyma Neva Ayşit takım halinde Gaziantep ikincisi olurken, Berkay Turan ve Mustafa Mert Ulutaş takım halinde il dördüncülüğünü elde etti. Başarılı sporcuları kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel okul sporlarında yer alan birçok spor dalının Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini, takım oyunlarının yanı sıra bireysel spor dallarının da yaygın olarak tercih edildiğini ifade etti.