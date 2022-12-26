Ankara’da gerçekleştirilen “Okullar Arası Eskrim Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası” müsabakalarına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Zehra Demirat, Türkiye yedincisi olarak adını başarı listesine yazdır

Ankara’da gerçekleştirilen “Okullar Arası Eskrim Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası” müsabakalarına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Zehra Demirat, Türkiye yedincisi olarak adını başarı listesine yazdır

Akademik başarılarını farklı spor dallarındaki başarılarla taçlandıran Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri, bu kez de Okullar Arası Eskrim Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri Türkiye derecesiyle gündem oldu. Yarışmaya katılan GKV Özel Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Zehra Demirat, Türkiye 7. si olarak adını başarı listesine yazdırdı.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nın sadece akademik alanlarda değil, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda da Anadolu’nun en önemli eğitim kurumları arasında yer aldığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, “Öğrencilerimizin spor alışkanlığı kazanması ve bunu yaşam modeli olarak hayatlarında uygulaması yönündeki çalışmalarımız sürerken kurumlarımız genelinde okul sporlarının tamama yakını uygulanmakta ve öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda bu sporlara yönlendirilmesi uzman öğretmenlerimiz tarafından sağlanmaktadır. Diğer spor dallarında olduğu gibi bu kez de eskrim dalında Ankara’da katıldığı ’Okullar Arası Eskrim Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası’ müsabakalarında GKV Özel Ortaokulu öğrencimiz Zehra Demirat Türkiye yedincisi olarak adını başarı listesine yazdırmıştır. Öğrencimizi ve başarıda emeği geçenlerden başta ailesi olmak üzere hocalarımızı yürekten kutluyorum” dedi.