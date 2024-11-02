Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl etkinlikleri kapsamında Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulunda düzenlenen “Cumhuriyetin Çocukları” konulu şiir yarışması sonucunda dereceye giren öğrenciler okul müdürü Seçil Güldemet tarafından ödüllendirildi.

Cumhuriyet haftası etkinlikleri kapsamında bir birinden farklı faaliyetlerle dikkat çeken Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerinin yanı sıra edebiyat alanında da önemli projelere imza atıyor. Cumhuriyetin kuruluşunun 101.yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Cumhuriyetin Çocukları” konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirilirken öğrenciler şiirlerini okuyarak arkadaşları tarafından alkışlandı.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında dil ve edebiyat zümresi tarafından 5,6 ve 7.sınıflar arasında düzenlenen ’Cumhuriyet’in Çocukları’ temalı şiir yarışmasında ödüller sahiplerine Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu Müdürümüz Seçil Güldemet tarafından takdim edildi. 5. sınıf öğrencilerimizden Ada Marina Moscihini, 6. sınıf öğrencilerimizden Bensu Çelikkalkan, 7.sınıf öğrencilerimizden Ada Yanık’ın yazdığı şiirler ödüle layık görüldü. ’Analiz etme, düzenleme, metin üretme, dili kullanma’ hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapılan dil ve edebiyat dersinde, öğrencilerimizin ’düşünme’ becerisini kullanarak yazdığı şiirler tüm öğrenciler tarafından ilgiyle dinlendi. IB MYP program modeli ders gruplarının hedefleri kapsamında yürütülen çalışmalarla, öğrencilerimizin farklı alanlardaki becerilerini geliştirmeyi önemsiyor ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.