Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bu yıl ilk kez öğretmenlerden oluşan Dragon Bot Takımıyla 5. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali’nde boy gösterdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bu yıl ilk kez öğretmenlerden oluşan Dragon Bot Takımıyla 5. Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali’nde boy gösterdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 5’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali’ne katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının öğretmenlerden oluşan Dragon Bot Takımı yarışmayı başarıyla tamamladı. GKV Özel Okulları öğretmenlerinden oluşan ve 20 kişinin görev aldığı takım parkuru başarıyla tamamlarken yarışmanın adeta ilgi odağı oldular. Dragon Bot yarışmalarına ilk kez bir okulun öğretmenlerinden oluşan takımının katılması büyük ilgi gördü. Birçok spor dalının etkin olarak gerçekleştirildiği Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bu yıl ilk kez öğretmenlerden oluşan Dragon Bot Takımıyla bir yarışmaya katıldı. Yarışmaya Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarını temsilen katılan ekibi kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli ve GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki önümüzdeki yıllarda bu tür etkinliklere katılımın devam edeceğini ifade ettiler.