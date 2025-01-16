Gaziantep’te düzenlenen ve yetenekli öğrencilerin tespiti için büyük önem taşıyan Voice of Erdem yarışması sonuçlandı. Yarışmaya katılan GKV Cemil Alevli IB öğrencisi Naz Küçükkınacı üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Kuruluşunun 61.yıl dönümünü bir birinden farklı etkinliklerle kutlamaya devam eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nın öğrencileri de başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Bir çok alanda katıldıkları yerel, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri derecelerle isimlerinden sıkça söz ettiren GKV öğrencileri bu kez de müzik alanında önemli bir başarıyla gündeme geldi.

Voice of Erdem Yarışması sonrası bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, “Gaziantep Kolej Vakfı Cemil Alevli Koleji IB Diploma Programı 10. sınıf öğrencimiz Naz Küçükkınacı, Erdem Koleji’nin düzenlediği ‘Voice of Erdem’ ses yarışmasında 12 finalist arasında 3. olarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Öğrencimizi başarısından dolayı kutlar, yarışamaya hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimizi tebrik ederiz” dedi.