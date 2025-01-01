Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri 2024’ü uğurlarken 2025 yılından en büyük beklentilerinin dünya barışı olduğunu ve çocukların ölmediği, savaşların bittiği huzur ve barışın hakim olduğu bir dünya istediklerini dile getirdiler.

Yoğun geçen 2024 yılını geride bırakan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencileri yılın son gününde bir araya gelerek gönüllerince eğlenirken 2024 yılının gelen değerlendirmesini yaparak 2025 yılının bütün dünya için barış yılı olması dileklerini ifade ettiler.

Öğretmenlerinin rehberliğinde bir araya gelen öğrenciler yılın son gününde gönüllerince eğlenmeyi de ihmal etmediler. Yoğun ve yorucu bir yılın geride kaldığını ifade eden GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, “2025 yılında LGS ve YKS maratonunun yer aldığına dikkat çekerek “Bugün öğrencilerimiz için düzenlenen etkinlik kapsamında öğrencilerimiz 2025 yılına yönelik dilek ve temennilerini gerek yaptıkları resimlerle gerek hazırladıkları şiir ve kompozisyonlarla dile getirerek yeni yılın sadece kendileri için değil bütün dünya çocukları için başarılı ve huzurlu bir yıl olmasını dilediler. Bizler de 2025 yılının şehrimize, ülkemize ve dünyaya güzellikler kazandırmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.