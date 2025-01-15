Dünyanın en ünlü lezzetleri arasında yer alan baklava üretimini mercek altına alan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri, baklava üretiminin bütün aşamalarını yakından takip ederek bu eşsiz lezzetin sırlarını adın adım keşfetti.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri dünyanın en güzel lezzetleri arasında yer alan baklavanın lezzet sırlarını keşfetmek için kolları sıvadı. Öğrenciler, ünlü bir baklava imalathanesine giderek incelemelerde bulundu. Baklava üretiminin bütün aşamalarını yakından inceleyen öğrenciler, ünlü ustalarla birlikte yaptıkları baklavaların tadına bakmayı da ihmal etmedi.

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirme yapan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, “Kurumlarımız bünyesinde faaliyet gösteren GKV Özel İlkokulu 3.sınıf öğrencilerimiz IB PYP disiplinler üstü temamız olan ’Kendimizi Düzenleme Biçimimiz’ kapsamında üretim ve tüketim ilişkisi sorgulama hattımızdan yola çıkarak bir baklava imalathanesine gezi düzenlemişlerdir. Gezi süresince öğrencilerimiz Gaziantep’in coğrafi işaretli ürünlerinden olan baklavanın yapılış aşamalarına ve üretimden tüketime kadar olan yolculuğuna tanıklık etme fırsatı yakalamışlardır. Bu sayede gözlemleyerek ve yaparak-yaşayarak eşsiz bir öğrenme deneyimi yaşamışlardır. Bu tür etkinlikler öğrencilerin yaşadıkları ülke ve kentlerin kültürleri, sosyal yaşamları ve sahip oldukları değerleri de yakından görmelerini, sahiplenmelerini ve geleceğe taşımalarını sağlamak açısından önemlidir. Bu kapsamda üretimden tüketime kadar birçok sektörü mercek altına alarak deneyim kazandırıcı inceleme gezilerimiz devam edecektir” dedi.