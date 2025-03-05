Fibonacci International Matematik Olimpiyatları’na katılarak üstün başarı elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Faruk Çalışkan bu alanda düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek. Çalışkan’ın şampiyona öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü öğrenildi.

Kuruluşunun 61. yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, öğrencilerinden gelen ulusal ve uluslararası başarı haberleriyle de ülke gündeminde yer almaya devam ediyor. Son olarak Fibonacci International Matematik Olimpiyatları’na katılarak üstün başarı elde eden Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Faruk Çalışkan, bu alanda düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Ortaokulu Müdürü Seçil Güldemet, "Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 7.sınıf öğrencimiz Faruk Çalışkan Fibonacci International Matematik Olimpiyatları’nda göstermiş olduğu başarı ile üçüncülük elde ederek 12-16 Mayıs tarihleri arasında İtalya Roma Uninettuno Üniversitesi’nde düzenlenecek olan finalde yarışmaya hak kazanmıştır. Ülke genelindeki seçme turlarında başarı gösteren öğrencimiz, 50 ülkeden gelen diğer finalistler ile birlikte Dünya Şampiyonası’nda yarışacaktır. Öğrencimize başarılar dilerken bu süreçte emeği geçen idareci öğretmen ve velilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Türkiye’yi temsil edecek olan GKV Özel Ortaokullu Faruk Çalışkan’ın 12-16 Mayıs tarihleri arasında İtalya Roma Uninettuno Üniversitesi’nde düzenlenecek olan finalde 50 ülkeden katılacak olan diğer yarışmacılarla yarışacağı bilgisi de öğrenildi.