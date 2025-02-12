Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları öğrencilerinden Çağan Çankaya katıldığı bilek güreşi şampiyonasında derece elde ederek adını başarı listesine gururla yazdırdı.

Kuruluşunun 61.yıl dönümünü gururla kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları akademik başarılarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif başarılarıyla taçlandırmaya devam ediyor. Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Okul Sporları birimi tarafından Gaziantep’te düzenlenen Genç Erkekler Bilek Güreşi müsabakalarına katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Anadolu Lisesi öğrencisi Çağan Çankaya kendi yaş grubu ve kategorisinde il ikinciliğine imza atarak gümüş madalya sahibi oldu. Başarılı sporcuyu kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel yaptığı değerlendirmede, "Kurumlarımız genelinde neredeyse okul sporlarının tamamına yakını gerçekleştiriliyor. Bireysel ve takım sporlarında elde ettiğimiz başarılar hepimizi mutlu ediyor. Bilek güreşinde de söz sahibi olan öğrencilerimiz bu sporu da aktif olarak yapmakta. Öğrencimiz Çağan Çankaya’yı başarısından dolayı kutluyor başarıda emeği geçen antrenörlerimiz ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.