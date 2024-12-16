Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencisi Ada Arslan katıldığı ulusal piyano yarışmasında Türkiye ikinciliğini elde ederek müzik kariyerinde önemli bir başarıya imza attı.

Kuruluşunun 61.yılını çeşitli etkinliklerle kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nın öğrencileri de başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Son olarak 5’inci Ulusal Altın Nota Piyano Yarışması 8-9 yaş profesyonel kategoride katılan Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu 3.Sınıf öğrencisi Ada Arslan, yarışmada Türkiye ikinciliğini kazanarak müzik kariyerinde yeni bir başarıyla imza attı.

Öğrenciyi ve eğitiminde büyük destekler veren idareci ve öğretmenlerinin yanı sıra öğrenci velisini de kutlayan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, “Öğrencilerimizin sadece akademik alanda değil aynı zamanda sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda ki yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve bu alanlarda gelişmeleri için gerekli her türlü çalışmayı ve desteği vermeye devam ediyoruz. Öğrencimizi kutlar başarılarının devamını dileriz” dedi.