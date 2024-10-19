Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu’nda düzenlenen “Teknoloji Bağımlılığı, Teknolojiyi Bilinçli Kullanma ve Siber Suçlar” konulu seminer yoğun ilgi görürken öğrenciler konuyla ilgili merak ettiklerini uzmanlara sorarak bilgi sahibi oldu.

Gelişen teknolojiyle birlikte kullanımı hızla artan internet konusunda öğrencilerini sürekli bilgilendirerek sanal tuzaklardan koruyan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları, teknolojinin ve internetin bilinçli kullanılması yönünde önemli çalışmalara imza atıyor.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, “21.yüzyıl gelişen teknoloji ve internet dünyasının özellikle eğitim alanında da kullanımını arttırmış ve kurumlarımız bünyesinde oluşturulan birimler bu yeniliklerin doğru kullanılması yönünde öğrencilerimizin eğitim almasını sağlamıştır. Son olarak Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencilerimize yönelik Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ’SİBERAY’ projesi kapsamında ’Siber Suçlar, Teknoloji Bağımlılığı ve Bilinçli Teknoloji Kullanma’ semineri düzenlendi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından planlanan seminerimizde öğrencilerimize güvenli internet kullanımı, dijital okuryazarlık ve siber güvenlik, bilinçli sosyal medya kullanımı, siber suçlarla ve siber zorbalık ile mücadele, güncel siber risk ve tehditler konularında bilgilendirme yapılarak farkındalık oluşturmaları sağlandı. Düzenlenen etkinlikte öğrencilerimiz konunun uzmanlarına bu alanlarla ilgili merak ettikleri konuları da sorma şansı yakaladı. Asıl olan gençliğimizi gelişen teknoloji ve bilişim dünyasında doğru bilgilendirmek ve bu alanların doğru amaçlar için kullanılmasını sağlamaktır. Bu konudaki eğitimlerimiz ve seminerlerimiz devam edecektir” dedi.