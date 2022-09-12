2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk zili Türkiye’nin çeşitli illerinde olduğu gibi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında da coşkuyla çaldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk zili Türkiye’nin çeşitli illerinde olduğu gibi Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında da coşkuyla çaldı.

Düzenlenen törende başarılı öğrencilere Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli tarafından teşekkür plaketleri takdim edildi. Tatilin ardından okullarına, öğretmenleri ve arkadaşlarına kavuşan öğrencilerin heyecanları gözlerinden okunuyordu.

Anadolu’nun en büyük eğitim kurumlarından birisi olan Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları düzenlenen törenle 2022-2023 eğitim öğretim yılında kapılarını bir kez daha öğrencilerine açtı. Kuruluşunun 59. yılını kutlayan GKV Özel Okullarında düzenlenen törene Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli, Yönetim ve Mütevelli Kurulu üyeleri Osman Kıratlı, Avukat Aysel Tokatlı, Kemal Can ve Ali Çakırlı’nın yanı sıra GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki, idareci ve öğretmenlerle çok sayıda davetli katıldı.

Başarılı öğrenciler ödüllendirildi

2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk zili Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında da coşkuyla çalarken düzenlenen törende 2021-2022 eğitim öğretim yılında dereceye giren öğrencilere GKV Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli tarafından plaket verilirken Teknofest 2022’de Türkiye ikinciliğini elde eden takıma ise GKV mütevelli kurulu üyesi Aysel Tokatlı tarafından günün anısına bir teşekkür plaketi takdim edildi. Yeni eğitim öğretim yılının açılış konuşmasını yapan GKV Özel İlkokulu Müdürü Talya Serenada Onan, “Eğitimin sağlam temeller üzerinde kurulmasında ve kişilerin ileri yaşlardaki başarılarında ilköğretimin önemi yadsınamaz. Biz de bu sorumluluk bilinciyle, hızla gelişen ve değişen dünyada çağın gerektirdiği eğitim-öğretim yöntemlerini kullanarak çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek için çok çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğitim Sokrates’in de dediği gibi, kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değil. Okul-öğretmen-veli iş birliğiyle çocuklarımız geleceğe güvenli adımlarla ilerleyecektir. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının hepimize sağlık, mutluluk, huzur ve başarı getirmesini diler, saygılarımı sunarım” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler çeşitli dans gösterileri yaparken bazı öğrenciler de günün anısına şiirler okudu. GKV Özel İlkokulu öğrenci korosu tarafından Barış Manço’nun sevilen parçaları seslendirildi.