Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nda Cumhuriyet Bayramı farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Düzenlenen Cumhuriyet balosunda öğrencilerin sergilediği performans alkış aldı

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları’nda Cumhuriyet Bayramı farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Düzenlenen Cumhuriyet balosunda öğrencilerin sergilediği performans alkış aldı

Cumhuriyetin Kuruluşunun doksan dokuzuncu yılı Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarının bütün kademelerinde bir birinden farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Kurum genelinde düzenlenen etkinlikler büyük katılımla gerçekleştirilirken son olarak Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokulu öğrencileri düzenledikleri Cumhuriyet Balosuyla gönüllerinde eğlendiler. Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Seyhan Fesli ve GKV Özel Okulları Genel Müdürü İsmet Tiryaki’nin de katılımıyla gerçekleştirilen baloda Cumhuriyet Balosu pastası da kesildi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel İlkokul öğrencilerinin vals ve zeybek gösterileri izleyenleri büyülerken danslarda öğrencilerin yüksek performansı dikkat çekti. Öğrenci korosunun seslendirdiği bir birinden güzel parçalar da izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Öğrencileri Cumhuriyet Bayramını kutlayan Gaziantep Kolej Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Başkanı Av Seyhan Fesli öğrencilerle uzun uzun sohbet ederek Cumhuriyetin kazanımları hakkında bilgiler vermeyi de ihmal etmedi. Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okulları bünyesinde bulunan GKV Özel Anaokulu, GKV Özel İlkokulu, GKV Özel Ortaokulu, GKV Özel Anadolu Lisesi ve GKV Özel Cemil Alevli Koleji öğrencileri Cumhuriyet coşkusunu farklı etkinliklerle kutlamaya devam edecek.