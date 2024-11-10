Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu’nda 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Atatürk Posta Pulları Sergisinin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören sergide Atatürk görselli pullar sergileniyor.

Gaziantep Kolej Vakfı Özel Okullarında düzenlenen birbirinden farklı etkinlikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk anılırken öğrencilerin rehber öğretmenlerinin gözetiminde açtığı “Atatürk Posta Pulları Sergisi” büyük ilgi gördü. Türkiye’de basılan 3 bine yakın posta pulunun yaklaşık 700’ünde Mustafa Kemal Atatürk’e ait resim, fotoğraf, heykel gibi kompozisyonların bulunduğu ayrıca Mısır, Tunus, Yeni Gine, Arjantin, Pakistan, Bangladeş ve İran gibi ülkeler de kullanılan posta pullarına ait görseller GKV Özel Ortaokulu sergi alanında sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Büyük ilgi gören serginin hafta sonuna kadar devam edeceği de açıklandı.